חיפוש:
הינך עומד לעבור לאתר הרשמי של עיריית ירושלים
המשך
ביטול
ENGLISH
27/03/2026
הרשמה
ימים
שעות
דקות
שניות
ההרשמה הסתיימה
ENGLISH
מידע לרץ
יום המרתון
חלוקת ערכות ואקספו
הנחיות רפואיות
דרכי הגעה ותחבורה
פרסים
תקנון ומדיניות
חשובים
אודות
רצים ותורמים לקהילה
אקספו
רשימת משתתפים
פייסרים במרוצים השונים
תיירות ולינה
מאמרים
צור קשר
מסלולים
מרתון
42.2 ק"מ
חצי מרתון
21.1 ק"מ
10 ק"מ
10.0 ק"מ
5 ק"מ
5.0 ק"מ
משפחות
1.7 ק"מ
קהילות
0.8 ק"מ
צור קשר
ENGLISH
עמוד הבית
+ מסלולים
מרתון
חצי מרתון
10 ק"מ
5 ק"מ
משפחות
קהילות
+ מידע לרץ
יום המרתון
חלוקת ערכות
אקספו
הנחיות רפואיות
דרכי הגעה ותחבורה
פרסים
תקנון
אודות
רצים ותורמים לקהילה
אקספו
רשימת משתתפים
פייסרים במרוצים השונים
תיירות ולינה
מאמרים
צור קשר
הרשמה